Inserita in Cultura il 06/03/2018 da Direttore DISABILI. IERI IL VESCOVO DI TRAPANI, MONS. FRAGNELLI, IN VISITA AL CENTRO DI RIABILITAZIONE DEL CSR DI ALCAMO. Una visita pastorale che si è trasformata in una giornata di festa. Ieri, lunedì 5 marzo, nel Centro di riabilitazione per disabili del Csr di Alcamo si è tenuta la visita del Vescovo della Diocesi di Trapani, Mons. Pietro Maria Fragnelli, che per la prima volta ha visitato i locali della struttura e incontrato i ragazzi e le ragazze che la frequentano ogni giorno, i loro familiari e gli operatori. La visita è stata organizzata nell’ambito del percorso pastorale della Diocesi. Il Vescovo di Trapani è stato accolto al Csr di Alcamo anche dal Direttore generale del Consorzio Siciliano di Riabilitazione, ing. Francesco Lo Trovato, dalla responsabile dei Centri Csr della provincia di Trapani Milena Bonomo e dal Direttore sanitario della struttura, Ketty Trevisan. Assistiti, familiari e operatori hanno accolto con gioia Mons. Fragnelli: a lui è stato donato un cesto intrecciato realizzato dagli Assistiti, un’icona del Buon Pastore, biscotti, matite e penne decorate sempre dai disabili del Csr di Alcamo.



La struttura, ubicata nel Convento dei Frati Minori, dal 2008 è un punto di riferimento importante per le famiglie con disabilità del territorio trapanese. Il Csr ad Alcamo infatti garantisce prestazioni riabilitative sia in ambulatorio che in regime di seminternato, con attività finalizzate all’acquisizione, al potenziamento, al recupero e al mantenimento delle competenze e delle abilità psico-fisiche. Il Centro si distingue anche per le attività di integrazione sociale, con iniziative e progetti ludico-ricreativi, e per l’attivazione dei laboratori d’arte in cui gli Assistiti si mettono alla prova realizzando manufatti e oggetti artigianali.



Durante l’incontro di ieri, il Direttore generale del Csr, Francesco Lo Trovato, ha donato al Vescovo di Trapani una copia del suo ultimo libro “Alzati, è ora” e tutti i presenti hanno colto l’occasione per rivolgere a Mons. Fragnelli gli auguri per l’imminente compleanno.