Inserita in Politica il 06/03/2018 da Direttore Comune C.bello: «Due nuovi assessori entrano nella Giunta di Campobello: si tratta del preside Nino Accardo e dell’arch. Valentina Accardo» Dopo l’azzeramento della Giunta comunale, avvenuto venerdì scorso, questo pomeriggio il sindaco Giuseppe Castiglione ha nominato due nuovi assessori. A far ingresso nella nuova Giunta di Campobello di Mazara sono il dott. Antonino Accardo, 69enne, dirigente scolastico in quiescenza e presidente della locale sezione dell’Avis, espressione politica del PD, e l’architetto Valentina Accardo, 37 anni, consigliere comunale eletta in quota Democrazia e Libertà.



Riconfermati nella squadra di governo sono stati, invece, gli assessori Lillo Dilluvio e Vito Firreri.



I nuovi componenti dell’esecutivo, qualche ora fa, hanno prestato giuramento dinanzi al Segretario comunale.



Nei prossimi giorni il Sindaco procederà anche all’assegnazione delle deleghe.



Nel ribadire il proprio ringraziamento agli assessori uscenti Antonella Moceri e Natale Indelicato per “il prezioso contributo apportato in seno all’Amministrazione comunale, lavorando con competenza, impegno e alto senso delle istituzioni”, il Sindaco ha dichiarato: «La Giunta comunale si arricchisce di due persone altamente qualificate che sono sicuro sapranno immediatamente entrare in sinergia con tutto l’apparato politico e amministrativo, proseguendo con rinnovato vigore l’azione di governo volta esclusivamente a risolvere le problematiche cittadine, avviando al contempo processi di sviluppo per la nostra città. Alla nuova Giunta comunale di Campobello rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro».