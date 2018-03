Inserita in Cultura il 06/03/2018 da Direttore Il monologhista, Emanuele Pantano, porta il clima della stand up comedy americana il 9 marzo ospite al Tatum Art di Palermo Prendi il locale di Palermo più filoamericano che c’è. Fallo incontrare con l’unico performer del capoluogo siciliano che porta avanti la filosofia della stand up comedy, ed ecco l’evento.







Il monologhista Emanuele Pantano sarà la guest star il 9 marzo alle 21 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.







Pantano, durante la pausa del concerto della serata porterà in scena un best of del suo spettacolo “Non avete idea! – La mamma dei creativi è sempre incinta”.







Uno spettacolo creativo sulla creatività o ideale sulle idee, che, attraverso diversi temi come bullismo e talento, razzismo e soluzione dei problemi, morte e fantasia, punta il dito sulla principiale piaga di questi tempi: c´è troppa gente che vuole cambiare il mondo.







Per prenotare un tavolo basta telefonare al 3397236001 o al 3494419873.







La pagina Facebook è: www.facebook.com/tatumart38.