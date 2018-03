Inserita in Politica il 05/03/2018 da Direttore Elezioni Politiche. Ruggirello: «Grazie lo stesso. Accetto il verdetto delle urne» «Grazie lo stesso». Paolo Ruggirello commenta così il risultato delle elezioni Politiche.



«Al di là del risultato mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro i quali mi hanno dato fiducia, sposando la mia battaglia che sapevo essere assai difficile. Chiaramente non è finita come speravo ma bisogna sempre accettare i verdetti delle urne, anche i più amari, perché sono frutto delle scelte del popolo».



«Ritengo che sia stata, per me, un’esperienza intensa ed importante, in termini di conoscenza del territorio del grande collegio e di nuovi rapporti di amicizia che coltiverò nel tempo. Ne farò tesoro per il mio futuro».



«Auguro buon lavoro ai nuovi eletti ma resta l’amarezza per il fatto che questa provincia non sia riuscita ad eleggere un numero adeguato di propri rappresentanti, intendo nati e cresciuti qui. Ma tutto questo non scalfisce il mio amore per questo territorio. Io per Trapani ci sono e ci sarò sempre»