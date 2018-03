Inserita in Cultura il 05/03/2018 da Direttore GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. LE INIZIATIVE A MARSALA L´Amministrazione Di Girolamo e la Commissione Pari Opportunità di Marsala assieme per la “Giornata Internazionale della Donna”. Con il coordinamento degli Assessorati diretti da Clara Ruggieri e Annamaria Angileri, il programma delle iniziative che si svolgeranno in città prevede - a partire da domani e mercoledì 7 marzo - l´inaugurazione delle “Aiuole delle Giuste” realizzate in alcune scuole.



E sempre nella stessa giornata di mercoledì 7, nel Convento del Carmine (ore 10), l´Associazione Metamorfosi presenterà il progetto “Vitamia” di Anna Franca Lombardo. Giovedì 8, ricorrenza della “Giornata Internazionale della Donna”, l´Associazione TeaKanto porta in scena al Teatro comunale (ore 21) lo spettacolo “Parto Unico” di Giorgia Di Giovanni. Venerdì 9, i Centri Antiviolenza “Casa di Venere”, “Metamorfosi”, “ONDE” e “UDI” terranno una conferenza stampa a Palazzo Municipale (Sala Giunta, ore 11) per illustrare l´attività svolta e quella da avviare a difesa delle donne. Sabato 10 marzo, a Palazzo Grignani (ore 18), il Piccolo Teatro Abusivo e la libreria Albero delle Storie presentano “Non è uno spettacolo per femminucce”, letture animate tratte da “Storie della buonanotte per bambine ribelli”.



Domenica 11 marzo, infine, con l´hashtag #stessasquadra, la Commissione consiliare Pari Opportunità presieduta da Anna Maria Bonafede promuove un “Momento di aggregazione cittadina in difesa dei diritti delle donne”. L´appuntamento è in Piazza Mameli (Porta Garibaldi, ore 10.30), da dove partirà una “catena umana” che raggiungerà la Chiesa Madre per la celebrazione eucaristica delle ore 12 in memoria delle vittime di violenza.