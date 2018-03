Inserita in Politica il 04/03/2018 da Direttore Consiglio comunale di Marsala riguardante il presidio - in corso da mercoledì scorso a Palazzo VII Aprile - in segno di protesta alla situazione dello scalo aeroportuale "Vincenzo Florio" Il Consiglio Comunale di Marsala, oggi domenica 4 Marzo ha presidiato l’Aula Consiliare con una folta rappresentanza di Consiglieri per continuare la protesta, relativa all’aeroporto di Birgi, iniziata mercoledì scorso.

Diversi cittadini, oggi, si sono recati a Sala delle Lapidi esternando tutta la preoccupazione che deriva dall’ incertezza dell’operatività dello scalo “Vincenzo Florio”.



Il Sindaco di Marsala, Dott. Alberto Di Girolamo, ha raggiunto i Consiglieri a Palazzo VII Aprile e con loro ha fatto il punto della situazione.



Il primo cittadino ha confermato l’incontro di domani fra il Presidente Airgest, il Commissario del libero Consorzio, il Distretto Turistico, il Presidente della Camera di Commercio ed i Sindaci firmatari del nuovo accordo di co-marketing.



Domani pomeriggio, dopo gli incontri di cui sopra, il Sindaco concorderà con il Presidente del Consiglio, Enzo Sturiano, un incontro con i Consiglieri per aggiornare ulteriormente la situazione.



Il Consiglio Comunale, che anche nella giornata di Lunedì 5 Marzo, continuerà il presidio a Palazzo VII Aprile, valuterà, alla luce degli sviluppi che saranno prospettati, eventuali altre iniziative da intraprendere.