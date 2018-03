Inserita in Politica il 03/03/2018 da Direttore I nuovi ufficiali incontrano il Sindaco Cristaldi “Sono particolarmente orgoglioso di quanto sta facendo il corpo di Polizia Municipale di Mazara del Vallo e sono contento di notare con quale amore e attaccamento per la divisa gli uomini e le donne del comando svolgono il loro lavoro. Faccio i miei più sinceri auguri ai nuovi Commissari e li invito a proseguire nello svolgimento delle loro mansioni cosi come fatto finora”.



Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi incontrando stamane, al Collegio dei Gesuiti, i nuovi Commissari di Polizia Municipale, accompagnati dal Comandante Salvatore Coppolino.



Ad avere ottenuto il grado di Commissario, con nomina dirigenziale che ha affidato loro mansioni superiori, sono: Vito Morello, Vito Fiorentino e Filippo Passanante.