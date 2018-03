Inserita in Cultura il 02/03/2018 da Direttore Solidarietà, iniziativa sociale al Circo Lidia Togni per il comune di Mazara. Il 5 marzo spettacolo dedicato alle Associazioni di Volontariato Il Circo Lidia Togni accoglie il suo pubblico all´insegna della solidarietà ed allegria, grazie all´amministrazione del Comune di Mazara del Vallo, lo spettacolo pomeridiano di lunedì 5 marzo alle ore 18.00, sarà dedicato alle Associazioni di Volontariato, con ingresso gratuito.



"Su direttiva del Sindaco Nicola Cristaldi la nostra amministrazione prosegue la serie di azioni destinate al sociale, grazie all´iniziativa del consigliere comunale Francesco Foggia ed alla sensibilità del direttore del circo Lidia Togni, Vinicio Togni Canestrelli, le associazioni di volontariato avranno l´opportunità di far vivere gratuitamente l´emozione del Circo a bimbi ed anziani", è quanto comunica l´Assessore comunale alla Pubblica Istruzione Adele Spagnolo.



Il Circo Lidia Togni, dopo i successi nazionali ed internazionali e riconoscimenti prestigiosi come il Premio "Clown D´Argento" al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo e la medaglia commemorativa della Presidenza della Repubblica al Festival del Circo d´Italia di Latina, approda a Mazara del Vallo dove effettuerà due spettacoli al giorno nello spazio del Lungomare: alle 18.00 e alle 21.15, tutti i giorni, la domenica ore 17.00, secondo spettacolo alle 19.30, martedì 6 marzo unico spettacolo ore 18.00.



"Come avvenuto per altre analoghe iniziative, afferma il consigliere Francesco Foggia, abbiamo trovato nell´amministrazione comunale ed in questa occasione particolare nel prestigioso Circo Togni, attraverso Vinicio Togni ed il signor Marcello Marchetti, grande disponibilità per regalare un sorriso a bambini ed adulti che magari non avrebbero avuto i mezzi e le possibilità di assistere al Circo".



Vinicio Togni Canestrelli, figlio di Lidia e direttore del complesso circense, universalmente riconosciuto come il più esperto e prestigioso addestratore a livello internazionale, ha espresso un ringraziamento particolare al Sindaco ed all´Amministrazione, per il tramite dell´Assessore Spagnolo e del consigliere Foggia, per la bella accoglienza e per la possibilità di collaborare con la Città per l´iniziativa benefica.



"Devo complimentarmi con l´Amministrazione, plaude Vinicio Togni, in quanto dopo molti anni ritorno a Mazara del Vallo e trovo una città molto più bella e migliorata rispetto al passato. Grazie a tutti per la splendida accoglienza e l´organizzazione".