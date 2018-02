Inserita in Salute il 28/02/2018 da Enzo Li Mandri Mana-Deha: Corso di Mindfulness per la gestione dell´alimentazione Mindfulness: Alimentazione e Consapevolezza

15 marzo - 10 maggio · Via Principe di Paternò, 72, 90144 Palermo PA, Italia



Per info e prenotazioni contattare il numero: 3299842733 (Ennio)

oppure scrivere a: ennio.iannitto@gmail.com

Date già in programmazione a fine articolo.

======================================================



Mana-Deha: Corsi di formazione rivolti al benessere presenta:

Corso di Mindfulness per la gestione dell´alimentazione in 8 incontri di 2 ore e 15 minuti l’uno, a cadenza settimanale.



Conduttori del corso:

- Dott. Ennio Iannitto, psicologo e istruttore di yoga con pluriennale esperienza nella formazione e nella meditazione. Ha lavorato e fatto ricerche per quasi due anni in India e in ashram induisti, affinando la sua conoscenza delle pratiche di Mindfulness.

- Dott.ssa Giulia Cimò, biologa nutrizionista con Dottorato di ricerca. Si dedica da anni all’educazione alimentare di adulti, adolescenti e bambini, per la promozione di una alimentazione sana, varia ed equilibrata, come fondamento per il mantenimento di un buono stato di salute e per il raggiungimento del benessere fisico e psichico.



DESCRIZIONE EVENTO:

Nelle nostre vite, così estremamente indaffarate, non ci rimane molto tempo per prenderci cura di noi stessi. Questo influenza fortemente il modo con cui ci rivolgiamo al cibo: mangiamo rapidamente, spesso distratti da altre attività, senza renderci conto che questo influisce sulla nostra salute e sul nostro umore.

La Mindfulness è un approccio della psicologia che si offre come un efficace strumento di cambiamento, una guida per imparare a mangiare con consapevolezza, consentendoci di apprezzare pienamente le sensazioni legate al cibo e porre maggiore attenzione a quello che mettiamo nel piatto. Imparando a mangiare con consapevolezza, il cibo sembrerà più gustoso e basterà mangiarne meno per esserne maggiormente appagati.



Nel corso degli 8 incontri si esplorerà cosa vuol dire e come fare a “mangiar sano”.

L’integrazione delle informazioni nutrizionali (sia generiche che personalizzate) fornite dalla biologa Giulia Cimò, con l’attenzione alla qualità dell’esperienza e al processo di cambiamento (sviluppate anche attraverso pratiche di meditazione) guidato dallo psicologo Ennio Iannitto rende questo percorso non soltanto agevole ed interessante, ma soprattutto efficace.

Lo scopo del corso è infatti modificare effettivamente il rapporto che i partecipanti hanno con il cibo, cambiando le abitudini non salutari e attivandone nuove, più flessibili e sane.

Inoltre, l´esperienza formativa del corso e la pratica delle meditazioni genereranno un miglioramento globale nei partecipanti che potrà manifestarsi in un miglioramento del tono dell´umore, della capacità di concentrazione, della produttività, dell´autocontrollo, della sicurezza in se stessi, dell´intelligenza emotiva e del funzionamento del sistema immunitario.



Il corso è rivolto all’igiene alimentare, non si tratta quindi di un gruppo terapeutico.

Il processo di cambiamento sarà morbido, ricco di significato e duraturo e si fonderà sullo sviluppo della partecipazione attiva e della consapevolezza dei partecipanti. Č quindi necessaria la disponibilità ad impegnarsi nelle pratiche e negli esercizi proposti.



Ogni incontro includerà una parte esperienziale (pratiche di meditazione e altre esercitazioni) e una di discussione in cui verranno identificati i principi teorici e metodologici per una alimentazione più sana.

In ogni incontro si svilupperà quindi un sapere pratico e concreto, contestualizzato alle esperienze di ciascun membro del gruppo e, grazie anche alle pratiche da svolgere a casa, immediatamente applicabile alla propria vita quotidiana.



L’aspetto nutrizionale si focalizzerà su:

- la comprensione di cos’è il mangiar sano;

- le conseguenze di un’alimentazione scorretta;

- come identificare e recuperare il cibo sano;

- la potenza consolatoria del cibo;

- le diversità individuali nell’alimentazione.



L’aspetto esperienziale andrà ad esplorare, tra le altre cose:

- la possibilità di accettare e gestire alcune emozioni, quali la rabbia e il senso di colpa;

- la consapevolezza dell’alimentazione, del senso di fame e sazietà, della scelta degli alimenti, delle sensazioni che possono scaturire attraverso il cibo e il gusto;

- la possibilità e la prevenzione delle ricadute in condotte alimentari poco sane e il confronto con i cambiamenti e i risultati raggiunti.



CORNICE TEORICA:

La Mindfulness è un metodo derivato da un adattamento della filosofia e delle pratiche di meditazione buddhiste alle esigenze della società moderna occidentale e ai vincoli scientifici della psicologia. Assume come cornice teorica l´approccio cognitivo comportamentale e la MB EAT (Mindfulness Based Eating Awareness Training, Kristeller & Hallett, 1999) sviluppata a partire dal rivoluzionario lavoro del professor Jon Kabat-Zinn. La Mindfulness ha generato, in quasi cinquanta anni, una corposa letteratura scientifica che testimonia l´efficacia di questo approccio sul benessere psicofisico e relazionale delle persone.



ORGANIZZAZIONE DEL CORSO:

Incontro di presentazione aperto e gratuito: giovedì 15 marzo, alle ore 18:30 presso lo studio della dott.ssa Cimò, in via Principe di Paternò n. 72 a Palermo. In questo incontro verrà presentato il corso e la metodologia della Mindfulness e si sperimenteranno alcune tecniche di meditazione.



Corso di 8 incontri: avrà inizio giovedì 22 marzo, alle ore 18:30 e si terrà per 8 giovedì consecutivi (ultimo incontro giovedì 10 maggio). Gli incontri della durata di 2 ore e 15 minuti circa, si terranno presso lo studio della dott.ssa Cimò, in via Principe di Paternò n. 72 a Palermo



Alla conclusione del corso saranno istituiti degli incontri aperti, con cadenza mensile, in cui il conduttore sarà a disposizione per una sessione di meditazione di gruppo e per rispondere alle domande di tutti i presenti.

Consigliato abbigliamento comodo.



La partecipazione agli 8 incontri del corso è limitata a 12 iscritti.

Il costo del corso è di 250 €.



Per info e prenotazioni contattare il numero: 3299842733 (Ennio)

oppure scrivere a: ennio.iannitto@gmail.com

• Mindfulness

• Nutrizione

• Meditazione



Date in programma



gio 15 marzo 18:30 - 20:30



gio 22 marzo 18:30 - 20:30



gio 29 marzo 18:30 - 20:30