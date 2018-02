Inserita in Politica il 27/02/2018 da Direttore Anna Maria Angileri, candidata per il Partito Democratico alla Camera dei Deputati pe il collegio plurinominale di Trapani-Marsala-Bagheria Siamo sul finire di questa campagna elettorale che ha rappresentato un punto di continuità per tutto quello che è stato fatto dal governo di centro sinistra.

Siamo adesso ad un punto di svolta per l´Italia, che non potrà perdere l´occasione di garantire ai propri cittadini una crescita economica e di sviluppo delle infrastrutture.

La proposta programmatica del centro sinistra è valevole per i meriti conseguiti, dimostrati sul campo della fattività, ma anche per conseguire risultati di cui il Paese ha necessità.

Puntiamo al Sud, ai nostri territori che hanno la necessità di avere delle infrastrutture adeguate per rilanciare la centralità dell´isola.

Il programma di investimento infrastrutturale per il Mezzogiorno è pari a 49 miliardi di euro, l´obiettivo è l´internazionalizzazione del Sud per inserirlo nei corridoi europei.



Lo sviluppo della Sicilia è strettamente legato al turismo, ha un peso determinante sul Pil e sull’occupazione ed è un settore in forte crescita, ad alta intensità di occupazione e capace di generare risorse locali.

Le priorità sono la destagionalizzazione dei flussi e l’offerta di itinerari che coinvolgano le destinazioni minori per allungare il soggiorno medio, distribuendo il beneficio economico a tutti.



Per questo, obiettivo della prossima legislatura sarà quello di incentivare la riqualificazione e ristrutturazione degli immobili alberghieri, attraverso agevolazioni come l’iperammortamento del Piano Impresa 4.0.