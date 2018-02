Inserita in Economia il 26/02/2018 da Direttore Partanna, pubblicato il bando per l’assegnazione degli opifici comunali. Le imprese interessate dovranno inviare domanda entro il 19 marzo 2018 Pubblicato il bando per l’assegnazione di opifici disponibili nel Piano per gli insediamenti produttivi (Pip) di c/da Magaggiari. Nell’avviso, predisposto dal Servizio Patrimonio, sono specificati i requisiti che ciascuna impresa dovrà possedere per partecipare alla procedura di assegnazione.



Le domande, a firma del titolare o del legale rappresentante, dovranno pervenire al Comune entro il 19 marzo del 2018 compilando l’apposito modulo predisposto dall’ufficio tecnico. All’istanza dovranno essere allegati, fra l’altro, una relazione sull’attività svolta nell’ultimo biennio e su quella che s’intende svolgere nel nuovo insediamento con indicazioni sulla consistenza numerica della manodopera già impegnata e su quella che si presume di impegnare, nonché sulle caratteristiche dei principali macchinari che si intendono utilizzare del nuovo impianto.



Le ditte interessate dovranno inoltre produrre una ulteriore relazione dalla quale risulti se il richiedente era già proprietario di aree poi espropriate per la realizzazione della zona Pip di c/da Magaggiari, se la presentazione della domanda di assegnazione è determinata dalla necessità di trasferire nella zona Pip strutture e/o impianti attualmente ricadenti nel centro urbano; quale capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli occupazionali e quale sostegno e/o aumento dell’indotto produttivo ed economico locale potrà, a giudizio del richiedente, determinare l’eventuale trasferimento della ditta nella nuova sede e infine il grado di inquinamento dell’impianto. Una superficie pari al 20 per cento di quella complessiva è riservata alle piccole e medie imprese industriali. La stessa percentuale si applica per le iniziative promosse dal consorzio o cooperative di artigiani.



Una volta pervenute le domande l’ufficio tecnico comunale stilerà una graduatoria che avrà validità triennale e sarà utilizzata ogni qualvolta si renderanno disponibili opifici. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del Servizio Patrimonio presso l´ufficio tecnico comunale di via XX Settembre n.15, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11,30 alle 13,30.



«Con questo avviso – spiega il sindaco Nicolò Catania – diamo l’opportunità alle imprese artigiane di utilizzare le strutture comunali per avviare o proseguire in locali più idonei la propria attività offrendo un sostegno al comparto in un periodo in cui la congiuntura economica non è particolarmente favorevole». «Il bando è il frutto di un complesso lavoro – aggiunge l’assessore alle Attività produttive Angelo Burlgarello – attraverso il quale si intende ampliare un’area artigianale che sta dimostrando di funzionare e le cui ricadute occupazionali per il territorio sono fondamentali in tempi di crisi»