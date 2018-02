Inserita in Economia il 26/02/2018 da Direttore Casa d’Europa “Altiero Spinelli lancia un “Appello alle Istituzioni culturali ed educative di Sicilia”, in occasione delle prossime elezioni Un “Appello alle Istituzioni culturali ed educative di Sicilia” in occasione delle prossime elezioni nazionali è stato deliberato dalla Direzione della Casa d’Europa “Altiero Spinelli” nel corso della sua consueta seduta di principio d’anno dedicata fra l’altro all’esame del preoccupante calo in Italia dei consensi sul processo in corso di integrazione europea.



La Casa d’Europa “Altiero Spinelli” è un’organizzazione culturale, con sede centrale ad Erice e dipendenze periferiche in diversi comuni siciliani, che ha lo scopo di diffondere fra la popolazione dell’Isola, e in particolare fra le giovani generazioni, le ragioni storiche e culturali che sottostanno al progetto della Federazione Europea. Nell’Appello la Casa d’Europa si richiama alla straordinaria azione dei padri dell’Europa, e fra questi Luigi Einaudi e Alcide De Gasperi, e si propone di avviare con le istituzioni culturali della Sicilia, “ancor prima del pur necessario agire politico”, un complesso di comuni iniziative formative per “l’educazione all’Europa e alla sovrannazionalità”.



«Nella ricorrenza dei settant’anni della Costituzione repubblicana – ha dichiarato al termine della seduta la presidente prof.ssa Lina Di Carlo, fra l’altro docente di Diritto dell’Unione europea ai Poli didattici di Trapani ed Agrigento dell’Università di Palermo – e in vista dell’appuntamento elettorale del 4 marzo, occorre davvero che gli Italiani, assieme agli altri cittadini europei, si ritrovino concordi, con spirito unitario rivolto al futuro, per dare finalmente attuazione al messaggio del federalismo europeo di Altiero Spinelli. Davvero soltanto con l’Europa unita l’Italia infatti potrà pienamente garantire alla sua gente libertà, benessere e sicurezza, oltre a lanciare nel mondo un percorso positivo di pace, democrazia e giustizia fra i popoli».