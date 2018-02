Inserita in Politica il 26/02/2018 da Direttore Reggio Calabria: venerdì 3 marzo la chiusura della campagna elettorale del Partito Valore Umano, PVU Il Partito Valore Umano, nato pochi mesi fa traendo i suoi dirigenti dal mondo del no profit, si è preparato alla sua prima tornata elettorale, quella del 4 marzo 2018, con grande auspicio e con grande voglia di affermazione conquistando centinaia di adesioni per aver messo davanti la persona tanto da definirsi essere “per un nuovo umanesimo”.



Il partito, a ridosso delle elezioni, chiuderà la propria campagna elettorale venerdì 3 marzo 2018 al Cine Teatro Metropolitano, sito in Via Nino Bixio 44 a Reggio Calabria, alle ore 17:30.



All´evento interverranno:



Prof. Antonino Galioni, portavoce PVU

Pasquale Ruga, Coordinatore Nazionale PVU

Gianfranco Sorbara, Candidato alla Camera

Nino Roschetti, Candidato alla Camera

Ospite d’onore: Dr. Maurizio Sario, Fondatore e segretario COEMM da cui il PVU ha acquisito il programma politico.



Il programma politico del PVU si esplica sostanzialmente in 11, brevi ma concisi, obiettivi:



Stato solidale ed etico per abbattere le povertà, le disuguaglianze sociali assicurando un medesimo punto di partenza a tutti i cittadini affinché si possa far emergere il talento di tutti – Centralità dell’essere umano, politiche di sostegno alle famiglie, reddito di dignità. Il tutto finalizzato al raggiungimento di un naturale equilibrio costi/benefici. Oggi, si deve e si può!

Rispetto della sovranità e specificità culturale degli stati membri salvaguardando la sovranità politica e monetaria: a credito per infrastrutture e servizi strategici. Graduale revisione totale dell’istituto fiscale, proprio per il raggiungimento del valoriale equilibrio costi/benefici;

Comunicazione trasparente, partecipata, libera, contro abusi e conflitto di interessi; abolizione dei segreti di Stato e di tutti gli ordini professionali, riportando le competenze ai relativi ministeri;

Riorganizzazione delle competenze e funzioni statali con semplificazione legislativa: una sola Camera ed un Senato dei saggi di solo indirizzo; abolizione delle Regioni e rivalutazione delle 110 province italiane, con l’aggiunta ad istituzione parificata delle 100 grandi città. I comuni diventano di esclusivo indirizzo sociale. Riorganizzazione e ottimizzazione di tutti gli enti pubblici intervenendo con i supporti tecnologi e telematici;

Agricoltura sostenibile ed ecologica in equilibrio e nel rispetto della natura e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e turistico;

Magistratura libera e responsabile con divisione delle carriere ed incompatibilità di esercizio delle funzioni nei territori di origine. Per i Magistrati che scelgono la Politica impossibilità a rientrare nei ranghi di funzione precedente. Riordino e potenziamento della sicurezza dei cittadini, delle Forze dell’Ordine e del Sistema Carcerario;

Pubbliche Amministrazioni a servizio dei cittadini, manager con programmi, risultati e controlli oggettivi, controllo pubblico con gratuità dei servizi essenziali e strategici, scuola pubblica gratuita, sicura, omogenea con programmi e metodi didattici aggiornati;

Riforma del lavoro, rimodulazione dell’orario a 4 ore per ogni turno (a parità di stipendio), secondo un piano di riforma che incentiva l’Impresa del modello micro/piccolo/medio e dell’età pensionabile. Sviluppo della ricerca, delle tecnologie innovative e implementazione delle nanotecnologie. Rilancio delle piccole e medie imprese escludendo la globalizzazione e potenziando il global-local;

Programmazione della spesa pubblica attraverso indirizzi dell’istituito Senato dei Saggi e costante raffronto con la base della Cittadinanza.

Sanità pubblica gratuita con revisione dei protocolli esistenti, apertura alla medicina naturale e quantistica, libertà di scelta della cura con potenziamento della politica della prevenzione;

Nuova visione della globa-localizzazione e rapporti etici d’avanguardia diplomatica con le altrui Popolazioni e Stati. Partendo dai valori storici di una Italia che detta buoni esempi da sempre.