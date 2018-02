Inserita in Cultura il 26/02/2018 da Direttore Trapani, al via il IV incontro del Corso di Formazione del progetto Scuola_Museo, Venerdì 2 marzo, alle ore 10.30, nella Sala conferenze del Complesso Monumentale San Pietro di Marsala, si svolgerà la IV Lezione del Corso di formazione Lilibeo, la mia città, promosso dal Museo Lilibeo in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale di Trapani e il Comune di Marsala, che quest’anno mette a disposizione per l’intero ciclo di conferenze previste nel programma la sede congressuale.



L’archeologa Lea Fazio relazionerà sul tema Miti e Culti, raccontando le tradizioni mitico-religiose dell’antica Lilibeo attraverso una selezione di reperti archeologici custoditi al Museo, testimonianza della devozione dei lilibetani ad eroi e divinità del mondo feniciopunico, greco e romano.



Come di consueto, le lezioni saranno aperte al pubblico.