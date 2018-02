Inserita in Cultura il 25/02/2018 da Direttore Opening Milan Fashion Week by Elena Savò, passerella di successo e innovazione La settimana della moda milanese 2018, entra nel vivo tra novità e curiosità, in passerella si muovono attraverso corpi sinuosi le grandi idee di stilisti innovativi.



Per l´Opening Fashion Week sul prestigioso carpet della Milano Fashion Week 2018, dal 19 al 26 febbraio, allo Sheraton Diana Majestic di viale Piave al centro di Milano, l´entourage di Elena Savò ha dato il via alla settimana della moda milanese. Sulla catwalk le collezioni dei più importanti stilisti italiani e brand emergenti.



L´ evento vanta di una grande macchina dell´organizzazione coordinata da Rosanna Trinchese art director: la regia delle sfilate è affidata a Stefano Bini, per l´immagine il gruppo Rop Hair coordinato da Roberto Rosini e l´accademia Liliana Paduano, il coordinamento backstage è a cura di Denise Denegri



Una freccia nel cuore della moda milanese, è la collezione FW18/19 "Coffee" della stilista Elena Savò con uno stile travolgente, affascinante, delicato, propone una donna elegante, comoda che vive il quotidiano, in modalità casual-chic.



"Questa collezione rende la donna sensibile, romantica grazie ai tessuti leggeri e trasparenti come organza di seta, seta pura, maglia di mohair realizzata a mano, la donna diventa come una nuvola, afferma Elena Savò, contemporaneamente gli abiti sono l´ideale per una donna in carriera, grazie ai tessuti più pesanti come lane e jeans". Forte innovazione per la stilista che propone l´utilizzo del "jeans al rovescio" per una sensazione visiva eclatante. Una donna dai mille volti quella delineata dalla nuova collezione della fashion designer senza esclusione, che comprende capi oversize per la comodità, con tagli classici ed ancora l´utilizzo del rosso per una donna appassionata.



La Milano Fashion Week 2018, è ancora una volta stupore per il suo intenso pubblico, con un calendario ricco di appuntamenti stilato dalla Camera della Moda, tra sfilate, eventi, presentazioni, party, per un totale di 156 collezioni, l´eccellenza della moda italiana è sotto gli occhi di buyers e giornalisti.