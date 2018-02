Inserita in Tempo libero il 25/02/2018 da Direttore Arte terapia: a Trapani l´Open Day del centro Art.Ed.O. Si terrà domani, 24 febbraio, a partire dalle 9.30 l´Open Day del centro di arti terapie Artedo, che inaugura una nuova sede a Trapani in Piazza Falcone Borsellino 32, presso la sede del Consorzio Solidalia.



Artedo - Ente Accreditato MIUR, attraverso la propria rete di Scuole di Arti Terapie, propone Corsi di Formazione. L´offerta è organizzata in quattro distinti percorsi triennali o quadriennali specialistici tra cui l´allievo è chiamato a scegliere al momento dell´iscrizione: Arteterapia, Musicoterapia, Danzamovimentoterapia, Teatroterapia.



Con il termine "Arti Terapie" si intende l´uso della creatività e dei linguaggi artistici quali intermediari delle relazioni in ogni contesto (sociale, formativo, clinico, ecc.). Queste, nella loro applicazione nell´ambito della relazione d´aiuto, si rivolgono ad un range di utenza molto vasto: scuola, contesti comunitari, psicoanimazione, salute mentale, riabilitazione di handicap, disabilità psicofisiche e sensoriali, devianza, ecc.



La formazione in Arti Terapie richiede, come unico requisito, la motivazione alla relazione d´aiuto ed è particolarmente indicata per tutti quei professionisti che già operano in questo settore, come insegnanti, educatori, assistenti sociali, psicologi, medici, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione ecc., che vogliano affermarsi come professionisti come Arti Terapeuti coniugando conoscenze pregresse con competenze pratiche specialistiche.