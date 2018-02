Inserita in Cultura il 25/02/2018 da Direttore Al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo presentazione della pubblicazione di Fabio Sanfilippo: ‘Il Viaggio di Sheradzade’. Lunedì 26 Febbraio alle 17,30 al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo si svolgerà la presentazione della pubblicazione di Fabio Sanfilippo: ‘Il Viaggio di Sheradzade’.



Il racconto di un’esperienza personale vissuta dal giornalista Rai arricchita dai disegni di Sheradzade, piccola rifugiata siriana che con la famiglia, dopo diverse peripezie e diversi mesi, ha raggiunto, anche grazie all’aiuto di Sanfilippo, Villefranche de Conflent, un piccolo centro nei Pirenei in territorio francese.



L’evento è organizzato dalla Città di Mazara del Vallo, che ha anche curato la pubblicazione, interverranno il Sindaco, on Nicola Cristaldi, l’autore del raccolto, Fabio Sanfilippo e il giornalista Fabio Tricoli.