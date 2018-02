Inserita in Politica il 24/02/2018 da Direttore Assegnati i locali all’Area Marina Protetta per realizzare il Centro recupero tartarughe nell’ex Stabilimento Florio della tonnara Nel gennaio scorso è stato stipulato un contratto tra il Comune di Favignana, in qualità di Ente gestore dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” e il Polo Regionale di Trapani e Marsala per i siti culturali, per conto del Dipartimento Regionale BB.CC e I.S., per l’assegnazione di alcuni locali all’interno dell’Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, da destinare al nuovo Centro di Recupero Tartarughe Marine dell’AMP.



Il locale ricevuto in assegnazione sarà utilizzato dall’AMP per allestirvi uno stabulario per le tartarughe marine ed un’aula didattica per le attività di educazione ambientale, nell’ambito dell’iter di potenziamento del Centro di Primo Soccorso per Tartarughe Marine in funzione già dal 2015, con il supporto di Legambiente e WWF Italia, mentre la struttura attuale presso il Palazzo Florio sarà dedicata alle cure veterinarie degli esemplari. Il potenziamento del Centro è possibile grazie ai finanziamenti legati al progetto LIFE+ Tartalife (LIFE12 NAT/IT/000937), capofila l’ISMAR-CNR di Ancona, e alla sponsorizzazione del gruppo Bolton Alimentari spa, detentore del marchio Rio Mare.



“Ringraziamo il Dipartimento Regionale per i Beni Culturali, e in particolare il Polo Museale di Trapani e il Direttore, Luigi Biondo - dichiara il Sindaco di Favignana e Presidente dell’AMP Giuseppe Pagoto - per la straordinaria collaborazione istituzionale, a consolidamento del rapporto costruito in questi anni”. “Per l’allestimento, già iniziato, ringraziamo l’Unione Europea per il progetto TartaLife, e il gruppo Bolton Alimentari – Rio mare, che dal 2014 sostiene le attività dell’AMP, anche insieme al gruppo Coop, che negli anni ci hanno donato una vasca per le tartarughe, un veicolo elettrico per il trasporto degli esemplari e gli arredi dell’aula didattica”.



“La concessione di spazi all’interno dello Stabilimento Florio per il nostro Centro tartarughe – dichiara il direttore dell’AMP, Stefano Donati - è motivo di orgoglio. Da domani, lo Stabilimento, uno dei monumenti alla cultura del mare in Italia, ospiterà anche l’ospedale delle tartarughe marine.”



Favignana, 24 febbraio 2018 l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi