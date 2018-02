Inserita in Cultura il 23/02/2018 da Direttore Il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta aderiscono a M’ILLUMINO DI MENO Anche quest´anno il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta ‘Isole Egadi’ aderiranno - come di consueto negli ultimi anni - a “M’illumino di Meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico, della razionalizzazione dei consumi e degli stili di vita sostenibili, che si celebra domani, 23 febbraio.



L’iniziativa, ideata dalla trasmissione Rai Radio 2 “Caterpillar” e giunta alla quattordicesima edizione, comporta l’impegno a migliorare le performances ambientali e di consumo energetico da parte dell’ente, ma anche di tutti i cittadini delle isole Egadi.



Negli anni scorsi è stato adottato un vademecum che è stato distribuito a tutte le famiglie egadine per promuovere, coerentemente con le tematiche trattate, buone pratiche di:



- riduzione degli sprechi;



- produzione di energia pulita;



- mobilità sostenibile (bici, car sharing, mezzi pubblici, andare a piedi);



- riduzione dei rifiuti (raccolta differenziata, riciclo e riuso, attenzione allo spreco di cibo).



“Il messaggio che intendiamo lanciare anche quest´anno, al di là dello spegnimento per qualche ora dell´illuminazione pubblica degli edifici comunali – dice il sindaco, nonché presidente dell’AMP, Giuseppe Pagoto - è sempre più di orientare la popolazione e le istituzioni a riflettere sul consumo critico delle risorse, sia alimentari che energetiche. Spesso sono le nostre piccole azioni quotidiane ad essere determinanti per assicurare uno sviluppo sostenibile alle nostre comunità e alle future generazioni".