Inserita in Sport il 23/02/2018 da Direttore Federugby. Scalda i motori la Selezione Siciliana Seniores, I Rossogialli domenica 25 incontreranno i pentacampioni elvetici del Genève Plan-les-Ouates Ritorna, dopo l’incontro con Malta del 2014, la Selezione Siciliana Seniores promossa dal Comitato Regionale Siciliano FIR. Sul terreno della Cittadella Universitaria di Catania, domenica 25 febbraio con fischio d’inizio alle 15, gli avversari dei siciliani saranno i cinque volte campioni di Svizzera del Genève Plan-les-Ouates. Un avversario di tutto rispetto per il quindici rossogiallo selezionato dai tecnici Rosario Buscema, Gioacchino La Torre e Carlo Leonardi. Dopo gli allenamenti di preselezione, la rosa si è ristretta a 31 atleti che si rivedranno domani al Polivalente di San Giovanni La Punta, messo a disposizione dal San Gregorio. Al termine, i tecnici comunicheranno ufficialmente agli atleti interessati la convocazione per la partita. Riprende così forma quella che nel 2014 venne affettuosamente definita “Nazionale Siciliana” e che comprenderà atleti militanti nelle formazioni siciliane di Serie B e C CLC Messina, CUS Catania, Briganti Librino, Lions Messina, Palermo Rugby, Ragusa Rugby, Syrako Rugby.



Dopo i grandi eventi della passata stagione, tra i quali Rugby nei Parchi, i Campionati Studenteschi ed il Test Match Italia – Fiji, ecco un nuovo importante appuntamento in rugby per la Sicilia, che non mancherà di attirare pubblico ed entusiasmo sugli spalti dell’impianto che in novembre ha visto gli allenamenti ed il pubblico degli Azzurri di capitan Parisse.



Ecco i 31 convocati:







CLC MESSINA



Blandino Giorgio



Miduri Alessandro



Solano Alessio



Tornesi Eros







I BRIGANTI



RUGBY



Di Prima Alessio







PALERMO



RUGBY



Bellomare Vittorio



Cinà Francesco



Cozzo Emilio



Lo Bue Gabriele



Messina Bartolo



Pandolfo Marcello



Salomone Manfredi



Spinnato Davide



Tarantino Marco







CUS CATANIA



Agosta Enrico



Anile Giovanni



Castello Roberto



Crocellà Riccardo



Di Mauro Giulio



Mammana Carlo



Milio Roberto



Murabito Graziano



Nocera Claudio



Rizzo Francesco



Russo Giuseppe



Toscano Nicola







RAGUSA



RUGBY UNION



Gulino Daniele



Iacono Giuseppe







RUGBY LIONS



1971 MESSINA



Broccio Andrea



Brigandì Antonio







SYRAKO



RUGBY CLUB

El Gassaaoui Camel