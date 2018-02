Inserita in Economia il 22/02/2018 da Direttore Feneal Uil e Uilm Trapani. Domani i congressi di categoria edili e metalmeccanici Si svolgeranno domani nei locali della Uil Trapani, in via Nausica 53, i congressi di categoria dei lavoratori edili e metalmeccanici.



Di mattina, a partire dalle 10, si svolgerà il congresso Feneal “Lavoro sicuro e legale per il futuro del settore edile”. A presiedere i lavori il presidente nazionale del Caf Uil Giovanni Angileri. Relazionerà il segretario generale Feneal Uil Trapani Giuseppe Tumbarello. Seguiranno gli interventi del segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello e del segretario generale Feneal Uil Sicilia Francesco De Martino. Concluderà i lavori il tesoriere nazionale Feneal Uil Vincenzo Mudaro.



Alle 16 sarà la volta del congresso Uilm Trapani “Con il contratto più tutele, più occupazione, più sviluppo”. Ad aprire i lavori il segretario generale Tumbarello. Seguirà la relazione del segretario generale Giuseppe Tumbarello. Dopo l’intervento del presidente nazionale del Caf Uil Angileri, concluderà i lavori congressuali il segretario generale Uilm Sicilia Silvio Vicari.