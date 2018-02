Inserita in Cultura il 22/02/2018 da Direttore Al Gran Teatro Tenda Palermo in scena "Il barbiere di Siviglia", l´opera lirica di Gioacchino Rossini Dal 23 al 25 febbraio in scena presso il “Gran Teatro Tenda Palermo” di Via dell’Autonomia Siciliana, l’esilarante opera lirica di Gioacchino Rossini.



Il conte d´Almaviva, uomo spagnolo ricco e potente, si innamora di Rosina, una giovane orfana sivigliana, di cui il tutore Bartolo è innamorato e deciso a sposare. Per evitare sorprese il tutore tiene Rosina segregata in casa proibendole ogni contatto con l´esterno. Il conte d´Almaviva per vederla e parlarle va in incognito a Siviglia sotto il nome di Lindoro.



Figaro, barbiere di Siviglia, lo riconosce e deciso ad aiutarlo escogita con lui alcuni stratagemmi per far sì che il conte riesca a comunicare con l´amata attraverso dei biglietti. Bartolo, intanto, gelosissimo, decide di sposare Rosina e per screditare l´avversario lo calunnia. Figaro interviene con i suoi maneggi perché il tutore Bortolo non l´abbia vinta.



Date di Rappresentazione:



Venerdi 23/02/2018 ore 21:15



Sabato 24/02/2018 ore 17:30



Domenica 25/02/2018 ore 18:00



Costo Biglietto:



Intero: € 35,00



Ridotto Cral: € 30,00



Rid Gruppi (<15 pers.): € 25,00



Rid M/R: € 20,00



Per prenotazioni ed informazioni: tel: 091348532 / cell: 3294899984



Orari Botteghino: dal martedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13 e dalle 16 alle 19:00 sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00