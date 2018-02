Inserita in Economia il 22/02/2018 da Direttore Mazara. Bando di Gara per lavori di risanamento e consolidamento ala del seminario vescovile Le offerte vanno presentate entro il 28 Marzo 2018



Pubblicato sull’Albo Pretorio OnLine del portale istituzionale del Comune di Mazara del Vallo, quale Ente Attuatore, nella sezione Gare, Appalti e Bandi, l’avviso pubblico di procedura aperta per l’Affidamento dei Lavori di Risanamento e Consolidamento statico di un’ala del Seminario Vescovile di Mazara del Vallo da destinare ad alloggi per seminaristi. Il progetto prevede: il consolidamento statico della facciata e della copertura degli alloggi prospicienti la via Tortorici e il risanamento conservativo e adeguamento normativo con abbattimento delle barriere architettoniche di tutto il 2° piano del Seminario.



Il costo complessivo degli interventi ammonta a € 609.482,04 di cui € 588.558,40 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 20.923,01 quali oneri per l´attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva.



La gara sarà espletata dall’U.R.E.G.A. Sezione territoriale di Trapani e le offerte e le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 28 Marzo 2018 presso: U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Trapani, Viale Regina Elena, 48, piano 3° 91100 Trapani. L’apertura delle buste inizierà il 4 Aprile 2018 alle ore 09,00 presso gli stessi locali dell’U.R.E.G.A. L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. , sarà effettuata con il criterio del minor prezzo inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta.



Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Pietro Aurelio Giacalone dell’Ufficio Tecnico Comunale, essendo il Comune di Mazara del Vallo Ente Attuatore del progetto e destinatario del finanziamento per gli interventi.