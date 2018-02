Inserita in Cultura il 22/02/2018 da Direttore Comune C.bello: « Pubblico nutrito e attento alla presentazione del 2ndo romanzo di Umberto Rubino “Vieni e vola via con me”. Un pubblico nutrito e attento ha applaudito calorosamente la presentazione del secondo libro scritto dal campobellese Umberto Rubino “Vieni e vola via con me”, che si è tenuta domenica scorsa (19 febbraio) nella suggestiva cornice dell’ex chiesa dell’Addolorata a Campobello di Mazara. Dopo un anno esatto dalla presentazione de “L’Orgoglio di farcela”, romanzo che ha venduto svariate centinaia di copie e che è stato presentato anche alla Fiera dell’Editoria di Milano e al Salone del libro di Torino, due degli eventi editoriali più prestigiosi d’Italia, lo scrittore campobellese è tornato, infatti, nell’auditorium dell’Addolorata, con il sequel della storia tra Ioel ed Evelyn, un intreccio carico di suspense e capace di regalare emozioni forti, un vero e proprio inno all’amore autentico tra due giovani.



L’incontro culturale è stato promosso anche questa in questa occasione dalla locale sezione del Cif con il patrocinio dell’Amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Castiglione, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale. L’incontro è stato moderato dalla presidente del Cif Patrizia Accardo, mentre a presentare il romanzo è stata la prof.ssa Maria Pia Sammartano, che ha curato la stesura e le diverse presentazioni di entrambi i libri di Rubino.



Molto gradevoli sono state anche le letture di alcuni brani da parte dell’avvocato campobellese Francesca Leone.