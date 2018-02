Inserita in Sport il 22/02/2018 da Direttore Partita difficile a Messina per la Generali XI Maggio nella prima giornata della fase ad orologio - Riprende il Campionato della Generali XI Maggio Petrosino sabato prossimo contro un avversario ostico come il Messina che, partito in sordina, con l’acquisto di Manno dal Kelona, ha avuto una ripresa tale da conquistare la quinta posizione nell’ultima giornata della fase regolare, e poter sperare di agguantare il quarto posto della salvezza.



In tutto questo Il Giovinetto di Onofrio Fiorino ha avuto una Regular Season altalenante che non le ha permesso di raggiungere almeno il quarto posto ed avere i favori della fase ad orologio.



In questa fase, il vero campionato si farà appunto sulla conquista di questo quarto posto salvezza, attualmente occupato dal Girgenti a soli due punti dal Messina, a tre dal Giovinetto, a quattro dall’ Alcamo, e a sei dal Cus Palermo, mentre il Mascalucia, l’Enna e il Kelona, che occupano le prime tre posizioni, dato i punti conquistati hanno ormai blindata la permanenza nella prossima stagione in serie A2 a tre gironi nazionali.; queste tre squadre lotteranno per la prima piazza e l’accesso ai play off per la conquista della A1.



“Tutto è ancora aperto per la permanenza in A2 ma ovviamente, data la sesta posizione, non ci possiamo permettere di perdere punti contro Messina” - dice Onofrio Fiorino - “Purtroppo una sconfitta, pregiudicherebbe in maniera pesante la nostra corsa verso la salvezza e quindi dobbiamo metterci tutta la nostra determinazione per vincere e continuare a lottare fino all’ultima giornata.”



Purtroppo in trasferta mancheranno ancora una volta i soliti pezzi importanti come Gulino e Pellegrino, bloccati da motivi di lavoro, ma Stefano Rallo e capitan Abate avranno al loro seguito una squadra molto competitiva per poter acchiappare i primi due pesantissimi punti sul campo del Messina.