Federugby Sicilia: Risultati squadre 18 febbraio 2018 Campionato nazionale Serie B – Girone 4

Seconda giornata di ritorno – 18/02/2018



CLC Messina – Amatori Catania 25 - 33

CUS Catania – Frascati Rugby 41 – 24



Prossimo turno – 11/03/2018



Rugby Napoli Afragola – CUS Catania

Amatori Catania – Colleferro Rugby

CLC Messina – Arechi Rugby



Campionato nazionale Serie C – Girone H – Poule promozione

Terza giornata di andata – 18/02/2018



Ragusa Rugby – Rugby Clan S.Maria C.V. N.D.



Prossimo turno – 11/03/2018



Partenope Rugby - Ragusa Rugby



Campionato nazionale Under 18 élite

Quinta giornata di ritorno – 18/02/2018



L’Aquila Rugby – CUS Catania 35 – 05



Prossimo turno – 04/03/2018



CUS Catania – Avezzano Rugby



Campionato nazionale Under 16 élite

Quinta giornata di ritorno – 18/02/2018



L’Aquila Rugby – Ragusa Rugby 24 – 10



Prossimo turno – 04/03/2018



Ragusa Rugby – Primavera Rugby



Campionato regionale Serie C – girone 1

Seconda fase - seconda giornata di andata – 18/02/2018



Amatori CT 1963 – Lions ME 63 – 12

Briganti Librino CT – Palermo Rugby 15 – 39



Ha riposato: Syrako Rugby SR



CLASSIFICA ALLA SECONDA GIORNATA DI ANDATA



Amatori CT 1963 10

Palermo Rugby 05

Syrako Rugby SR 04

Briganti Librino CT 02

Lions ME 00



Prossimo turno – 04/03/2018



Syrako Rugby SR – Amatori CT 1963

Lions ME – Palermo Rugby



Riposa: Briganti Librino CT



Campionato regionale Serie C – girone 2

Prossimo turno – 04/03/2018



Nissa Rugby – Aquile Enna

Fenix Belpasso – Vittoria Rugby



CLASSIFICA ALLA PRIMA GIORNATA DI ANDATA



Nissa Rugby 05

Aquile Enna 05

Fenix Belpasso 00

Vittoria Rugby 00



Campionato regionale Under 18 – girone 1

Prossimo turno – 04/03/2018



San Gregorio – CAS Reggio C.

Ragusa Rugby – CLC Messina



CLASSIFICA ALLA PRIMA GIORNATA DI ANDATA



CLC Messina 05

Ragusa Rugby 05

San Gregorio 00

CAS Reggio C. 00



Campionato regionale Under 18 – girone 2

Seconda fase - seconda giornata di andata – 18/02/2018



Amatori CT 1963 – Nissa Rugby 14 - 00

Briganti Librino CT – Palermo Rugby 03 - 45



Ha riposato: Amatori Catania



CLASSIFICA ALLA SECONDA GIORNATA DI ANDATA



Amatori CT 1963 09

Palermo Rugby 05

Amatori Catania 04

Briganti Librino CT 00

Nissa Rugby 00



Prossimo turno – 04/03/2018



Nissa Rugby – Briganti Librino CT

Amatori Catania – Amatori CT 1963



Riposa: Palermo Rugby



Campionato regionale Under 16 – girone 1

Seconda fase - seconda giornata di andata – 18/02/2018



Amatori CT 1963 – CUS Catania 00 - 52

CLC Messina – Briganti Librino CT 78 - 00



CLASSIFICA ALLA SECONDA GIORNATA DI ANDATA



CUS Catania 10

Amatori CT 1963 05

CLC Messina 05

Briganti Librino CT 00



Prossimo turno – 04/03/2018



CLC Messina – Amatori CT 1963

Briganti Librino CT – CUS Catania



Campionato regionale Under 16 – girone 2

Seconda fase - seconda giornata di andata – 18/02/2018



Nissa Rugby – C.R. Barcellona Rinviata al 25/02/18

San Gregorio – Amatori Catania 20 – 00 A tav.



Ha riposato: Palermo Rugby



CLASSIFICA ALLA SECONDA GIORNATA DI ANDATA



San Gregorio 10

Palermo Rugby 05

C.R. Barcellona 00*

Nissa Rugby 00*

Amatori Catania -04



Amatori Catania 4 punti di penalizzazione



Prossimo turno – 04/03/2018



C.R. Barcellona – Palermo Rugby

Nissa Rugby – San Gregorio



Riposa: Amatori Catania