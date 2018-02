Inserita in Politica il 17/02/2018 da Direttore Incontro all´Accademia Internazionale A Messina, incontro culturale all´Accademia Internazionale "Amici della Sapienza", svoltosi in sinergia con il Club Unesco, per parlare di Castroreale "Il Borgo racconta"...... ieri e oggi. I lavori sono iniziati con i saluti del dott. Elio Calbo, presidente del Comitato Scientifico dell´Accademia, che si è soffermato sulla storia dei nostri Borghi e a presentare la relatrice dell´evento la prof.ssa Mariella Sclafani.

"Castroreale carica di storia, con la sua torre e le sette facce....... si cambia posto ma Castroreale che si erge su un cocuzzolo a circa 400 metri d´altezza, la si vede sempre", la prof.ssa Sclafani ha aperto una finestra sulla suo Borgo più bello d´Italia. La relazione è stata interessante e appassionata, Castroreale Borgo di origine Sicula, raggiunge il suo massimo splendore intorno al 1324 quando Federico II d´Aragona gli concede il titolo di Città Regia e il suo stemma reale. Oggi Castroreale è una importante meta turistica alternativa ai tradizionali circuiti commerciali, attorno alla Torre del Castro, in Piazza delle Aquile, nel Duomo e in tante altre parti del borgo si respira la storia e la bellezza dell´arte. Le Chiese e il suo museo custodiscono opere d´arte di inestimabile valore, che sono riuscite ad attrarre le telecamere della Rai. Dal mese di agosto dello scorso anno Castroreale, sta vivendo una attenzione mediatica nazionale di assoluto rispetto. La prof.ssa Sclafani, vicepresidente della Pro Loco Artemisia, in conclusione si è soffermata sulla candidatura di Castroreale all´evento di Rai Tre "Borgo dei Borghi 2018", incastonato nel programma Kilimangiaro, le votazioni inizieranno domenica 25 febbraio, basta registrarsi e votare. Le attività di voto online si concluderanno domenica 18 marzo, mentre la finale si svolgerà domenica di Pasqua 1 aprile.

L´intervento del giornalista Domenico Interdonato, direttore del periodico "Artemisia", è servito ad evidenziare la grande valenza delle attività culturali svolte negli anni dalla Pro Loco Artemisia, ad iniziare dal Festival del Jazz, fino ad arrivare alle feste religiose con la processione del "Cristo Lungo", alla "Cena in bianco" e a tanti altri eventi. Interdonato ha concluso affermando che "Oggi Castroreale, con le sue bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali è una interessante meta turistica, che merita queste attenzioni mediatiche e che in prospettiva può diventare un importante polo di attrazione per un turismo alternativo".

In conclusione Carmelo Casano del Club Unesco di Messina, ha voluto ringraziare la relatrice e tutti gli intervenuti a nome della presidente Santina Schepis. La prof.ssa Teresa Rizzo, ha consegnato alla relatrice un omaggio floreale, ringraziandola per la sua brillante relazione e ha concluso i lavori, invitando tutti a votare Castroreale Borgo dei Borghi 2018.