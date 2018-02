Inserita in Cultura il 16/02/2018 da Direttore I dirigenti Sindacali dell´OSAPP in visita sui luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Trapani In data 15 la delegazione sindacale dell’OSAPP composta dai dirigenti Sindacali Antonella Zito, Patrizia BASIRICO, Anna BOCCHETTO e Salvatore TODARO – guidati dal Segretario Regionale Rosario DI PRIMA – ha effettuato la visita sui luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Trapani.



La visita presso la Casa Circondariale di Trapani - dice il Segretario Regionale dell’OSAPP , Rosario Di Prima – si è resa necessaria per prendere contezza delle situazioni dell’Istituto dopo i gravi fatti accaduti nel 2017, dapprima il tentativo di evasione e successivamente, nell’ottobre dello stesso anno, il vile attentato ai danni del personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Trapani, con l’incendio dell’autovettura di un Assistente Capo all’interno del parcheggio riservato all’Amministrazione.



Azione che hanno fatto maggiormente riflettere aggiunge - Rosario Di Prima - nel territorio in cui la criminalità organizzata ha un peso assai rilevante, non possono essere sottovalutati simili episodi di certa matrice criminale che si collocano in un escalation di azioni contro la Polizia Penitenziaria



E indiscussa la professionalità del personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Trapani che, in situazioni di difficolta e con forti carenze negli organici, ha dimostrato grande capacità nello svolgimento della propria attività, pur in presenza di eventi critici che li ha visti impegnati oltremodo e con l’aumento considerevole della popolazione detenuta.



La struttura presenta, nel suo complesso, pochi limitati aspetti negativi e situazioni di difficolta che, con un’azione sinergica tra la Direzione e gli Uffici dell’Amministrazione penitenziaria preposti, potrebbero essere risolti nel giro di poco tempo.



Una nota dolente è rappresentata dalla carenza del personale di Polizia Penitenziaria presente presso la Casa Circondariale di Trapani anche se, rispetto a D.M. del 2 ottobre 2017 che definisce gli organici necessari, sono presenti circa n.260 unità a fronte delle 300 unità previste.



A nostro avviso, - continua Rosario Di Prima - sono di gran lunga inferiori è fortemente carenti, le unità di Polizia Penitenziaria previste per l’Istituto e il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti provinciale di Trapani, rispetto alle innumerevoli attività svolte e alle attività demandate alla Polizia Penitenziaria per assicurare a pieno il mandato istituzionale.



Per tali motivi l’OSAPP non smetterà mai di evidenziare in tutte le sedi istituzionali la carenza del personale di Polizia Penitenziaria che si è venuta a creare, a seguito dei tagli considerevoli operati con il Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2017, a danno del Paese oltre che delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria.



La segreteria regionale dell’OSAPP, ha già investito il Capo del DAP e il Provveditore Regionale della Sicilia delle situazioni di difficoltà organizzative e strutturali riscontrati presso la Casa Circondariale di Trapani, chiedendone immediati interventi al ripristino di condizioni di vivibilità umane e lavorative.



Va fatto, infine, un plauso a tutto il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nella Casa Circondariale di Trapani per la professionalità e l’impegno profuso quotidianamente, con maggiore attenzione al personale del Ruolo Agenti/Assistenti che spesso si trovano a dover svolgere le complesse attività in sostituzione dei Ruoli apicali.