Inserita in Politica il 15/02/2018 da Direttore Castellammare: “Verde, città territorio. Un modello bio-ispirato di rigenerazione urbana e sociale” Seminario al castello arabo normanno “Verde, città territorio. Un modello bio-ispirato di rigenerazione urbana e sociale”: è il tema del seminario che si terrà venerdì 16 febbraio, dalle ore 14,30 alle 20,30, nella sala conferenze del castello arabo normanno.



Il seminario, organizzato dalla locale associazione di tecnici “Actio”, “Inbar” e “Planeta” con il patrocinio del Comune, si prefigge “di sollecitare la responsabilità di ogni singolo professionista nella rigenerazione urbana e territoriale del futuro, offrendo gli strumenti per tale finalità: il benessere psicofisico, l’implementazione delle reti ecologiche, l’abbattimento degli agenti inquinanti, il contenimento dei costi energetici degli edifici, sono solo alcuni dei benefici che si possono ottenere anche con puntuali interventi a verde”.



Dopo i saluti del sindaco Nicolò Coppola e dei presidenti degli ordini professionali e delle associazioni organizzatrici, gli interventi degli esperti. “L’ecologia integrale contro il degrado ambientale: educazione e responsabilità condivisa per la casa comune. Educazione, sostenibilità, resilienza, responsabilità collettiva sono le parole chiave per uscire dal degrado ambientale e sociale. Occorre darsi una strategia e unire le forze per fare massa critica, esercitare pressione collettiva”.