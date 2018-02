Inserita in Cultura il 15/02/2018 da Direttore Mazara del Vallo (TP): svolta la fase finale del concorso “One Short, One Minute” del progetto Erasmus+ Si è svolta ieri mattina presso la Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti la fase finale del concorso “One Short, One Minute”. Alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Adele Spagnolo, si è proceduto alla premiazione dei lavori migliori realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto Progetto Erasmus+ "Art and ICT against Bullying and Cyberbullying" in partner con gli studenti provenienti dalla Grecia, Lettonia e Spagna.



Dall’11 al 18 febbraio gli insegnanti e gli studenti provenienti dalle nazioni partner Grecia, Lettonia e Spagna sono ospiti a Mazara del Vallo, oltre al concorso, gli ospiti potranno effettuare altre attività come: presentazione delle proprie realtà scolastiche e territoriali, visite a luoghi e città di interesse storico-culturale, attività multimediali sul tema bullismo e cyberbullismo usando la tecnologia stop motion, incontri di lavoro tra docenti per programmare le attività da svolgere nei prossimi incontri.



Una settimana molto intensa per gli studenti dell´Istituto Superiore ´R. D’Altavilla – V. Accardi´ della Dirigente Grazia Maria Lisma che “ricorderanno questo come un momento importante della loro vita. Metteranno da parte ansie, paure e quegli stereotipi che condizionano le relazioni con gli altri. L’esperienza di convivenza con coetanei dagli usi e costumi diversi costituirà un arricchimento e una crescita umana e culturale e un momento di educazione alla tolleranza. Inoltre, sarà anche l’occasione per parlare Inglese, che sarà l’unico strumento di comunicazione in una molteplicità di idiomi che si accavalleranno tra le diverse identità nazionali”.



Al termine delle proiezioni e delle premiazioni gli insegnanti hanno avuto anche l’occasione di salutare il Sindaco di Mazara, on Nicola Cristaldi.