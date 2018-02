Inserita in Politica il 15/02/2018 da Direttore Tiziana Pugliesi: Inaugurazione del comitato elettorale il 16 febbraio ad Alcamo «Il 4 marzo siamo chiamati ad una grande responsabilità» Sarà inaugurato venerdì 16 febbraio, alle ore 19.00 ad Alcamo, in Viale Italia n.110/D, il comitato elettorale dell´avvocato Tiziana Pugliesi, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Trapani per il Centro destra. All´inaugurazione saranno presenti anche l´assessore regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano, l´onorevole Eleonora Lo Curto, l´onorevole Stefano Pellegrino e l´onorevole Livio Marrocco.







«Abbiamo l´esigenza di risollevare questa terra e di riavere ciò che ci spetta – afferma l´avvocato Pugliesi –, e il 4 marzo siamo chiamati ad una grande responsabilità. Lo dobbiamo a noi, ai nostri giovani, alle nostre famiglie e alle nostre imprese. Èassolutamente fondamentale saper rappresentare il territorio, e su questo il mio impegno sarà massimo. Avere un Governo di Centro destra a Roma, come lo abbiamo già in Sicilia, è una grande occasione da sfruttare anche per rendere più coerente e coordinata l´azione di governo, a livello regionale e nazionale. Dopo due legislature disastrose non possiamo permetterci di volgere lo sguardo altrove».







«Candidarsi significa soprattutto porre al centro della propria azione politica i problemi del territorio – prosegue l´avvocato Pugliesi – , e in particolare rappresentarne le istanze, ed è per questo che il mio impegno concretizza lo sforzo e il desiderio di un´intera comunità. I punti sui quali intervenire sono davvero tanti. Alcuni in particolare riguardano più da vicino la nostra terra: abbiamo untessuto agricolo siciliano che subisce la feroce concorrenza dei prodotti esteri, e la necessità di tutelare meglio le tipicità delle nostre produzioni agricole e agroalimentari. Sulle opere pubbliche è necessario procedere allo sblocco di tutte le opere cantierabili, per far ripartire gli investimenti e dare una boccata d´ossigeno alle imprese e ai lavoratori. Ma anche il potenziamento della rete ferroviaria e dei collegamenti aerei e marittimi è un fattore strategico per la crescita economica della nostra Regione, non dimenticando, poi, le famiglie che devono essere sostenute con un alleggerimento della tassazione, e un aiuto per i soggetti più deboli come i giovani, gli anziani e i disabili. Il mio sarà un impegno anche per la giustizia che soffre di problemi atavici, e per le imprese che sono gravate da un peso fiscale diventato ormai insostenibile».







«Il 4 marzo crediamo nel cambiamento – conclude l´avvocato Pugliesi –, e con uno scatto d´orgoglio proviamo a scrivere, tutti assieme, un nuovo futuro per la nostra terra e per i nostri giovani».