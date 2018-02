Inserita in Cultura il 11/02/2018 da Direttore I ragazzi della 3H del liceo scientifico Enrico Fermi di Bari dell´Alternanza Scuola Lavoro Gentilissima dottoressa A. Capra,



Noi studenti del liceo scientifico Enrico Fermi la vorremmo ringraziare per la stupenda opportunità da lei offerta.



Pensiamo che la partecipazione a questo progetto sia stata un’importante esperienza educativa, in quanto ci ha permesso, non solo di conoscere più a fondo il mondo del giornalismo e di migliorare le nostre abilità di scrittura, ma anche, grazie alle varie attività svolte, di sviluppare un personale pensiero critico sui diversi temi di attualità e sulle nostre future possibilità lavorative.



Profondamente significativa in questa esperienza è stata la settimana trascorsa nel centro diurno Karol Wojtyla; dai giorni trascorsi a stretto contatto con i dipendenti e con gli ospiti della struttura abbiamo potuto riflettere su diverse e importanti tematiche, ma soprattutto capire un’importante lezione di vita: nonostante tutte le difficoltà che quest’ultima ci pone, bisogna sempre guardare verso il futuro con un sorriso.



Abbiamo imparato ad apprezzare quello che abbiamo nella nostra vita quotidiana, abbiamo imparato a conoscere “l’altro da sé”, ad ascoltarlo, ad amarlo. Grazie a questa esperienza di alternanza siamo cresciuti dentro, siamo divenuti mentalmente più aperti, abbiamo capito che spesso i “ diversi” riescono a donare più dei “normali”, riescono a cambiare il mondo con la loro testimonianza, con la loro lezione di vita.



Grazie e ancora grazie



I ragazzi della 3H del liceo scientifico Enrico Fermi di Bari