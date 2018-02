Inserita in Politica il 10/02/2018 da Direttore Indipendentisti Catalani in visita a Siciliani Liberi. Sempre piu solidi i rapporti per la sviluppo del Mediterraneo Rapporti sempre più saldi tra ‘Siciliani liberi’ ed Estat Català, il partito indipendentista fondato nel 1924 da Francesc Maciá. Jordi Miró e Conxita Bosch hanno fatto visita ai dirigenti di Sl nella sede di Palermo del movimento, nell’ambito di una serie di iniziative avviate da molto tempo tra Sicilia e Catalogna, in stretta collaborazione tra le associazioni culturali Catalunya-Sicilia e Sicilia–Catalunya. Finora sono state portate a Barcellona per promuovere il ‘made in Sicily’ 24 aziende siciliane di eccellenza. Il progetto procede in un contesto tutto Mediterraneo.

Jordi Miró è il presidente di Estat Català e presiede anche la Fem, Federazione delle entità del Mediterraneo, che dà voce a tutte le nazioni senza Stato, a tutti gli indipendentisti del bacino del Mediterraneo. La visita è stata coordinata da Francesco Marsala, responsabile per le relazioni internazionali di Siciliani Liberi, che lo scorso 27 settembre aveva visitato assieme a Bosch le sezioni elettorali del primo referendum popolare per l’indipendenza della Catalogna.

“Il nostro grande grazie a Jordi e Conxita, per la visita a Siciliani Liberi – dice il segretario politico di Sl, Ciro Lomonte - Speriamo di ricambiare presto con una delegazione ufficiale”.