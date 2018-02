Inserita in Tempo libero il 10/02/2018 da Direttore 60 Edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore. La città del Pollino si appresta a vivere appieno la 60 Edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore. Si parte domenica mattina (11 febbraio) con la “Parata della Gioia” la manifestazione, curata da Tiziana La Vitola e Khadigia Russo. L’evento viene pubblicizzato attraverso un disegno realizzato dagli alunni delle III, IV, V delle scuole primarie , che partecipano al “Concorso Artistico” giunto alla XIV edizione. Il disegno viene giudicato da un’apposita giuria e fa da testimonial alla manifestazione.

Al pomeriggio la prima delle due sfilate (l’altra si terrà martedì 13 febbraio) dei gruppi iscritti al concorso. Sulle strade cittadine si riversano gruppi mascherati e carri allegorici che, in un caleidoscopio di colori, rendono frizzante la manifestazione. Il concorso per maschere è giunto alla XXVI edizione, unitamente al concorso per carri allegorici, dedicato al compianto Franco Minasi che per anni “ha rappresentato un valore aggiunto” per la Pro Loco ed il suo Carnevale, partecipando a tante edizioni con estro e originalità e all’allestimento di maschere e carri esilaranti. Entrambi i concorsi si avvalgono quest’anno di un nuovo regolamento, infatti, oltre alla giuria tecnica, i gruppi mascherati potranno essere votati dalla una giuria popolare rappresentata dal pubblico che, attraverso l’acquisto del biglietto della lotteria, con un tagliando apposito, potrà esprimere la propria opinione votando il miglior gruppo mascherato.

QUESTI I GRUPPI ISCRITTI AL CONCORSO

GIOCOLANDO CON L’ARCOBALENO - Scuola dell’Infanzia -Rione Civita- MELTING POT – Scuole Medie DI Castrovillari - SBANDIERANDO IL MONDO IN ALLEGRIA - PER RE CARNEVALE ….OGNI PACCO VALE -

LE NOBIL DAME - ORIGINALI “S.KARMA”- SCATTI DI COPPIA… LA FANTASIA IN UN CONFETTO - SPIRITI LIBERI - Centro Sociale Anziani l’Amicizia - 60 ANNI E NON SENTIRLI- I.I.SG.Garibaldi/A.Alfano/ L.DaVinci (con carro) - 60 ANNI BRILLANTI… SIAMO TUTTI DIAMANTI- I.I.S “E.Mattei” “Calvosa Pitagora” (con carro) - IL BOSCO DEI VALORI (con carro) - ART TALENT (con carro) - KINK KONG L’arte di realizzare di Malvito e San Marco Argentano - LA GRANDE RIS…ATA – I.P.S.E.O.A. “Karol Wojtyla”- Alice nel Paese delle Meraviglie (fuori concorso)



SFILERANNO ANCHE: Banda Città di Amantea - Cavalli RANGE LE VIGNE

Carrozza con la madrina del Carnevale, Giada Sartori – la Banda Folklorica la Velocissima- Carro Re Carnevale – Carro ORGANTINO - “Piccoli della Pro Loco” - Gruppo Folklorico Pro Loco- Carro orchestra Pro Loco - Sbandieratori Siciliani- Gruppo Folk Città di Castrovillari –Pacchianedda Sansustisa - Gruppo Folk I Castruviddari - Gruppo Folkloristico "TARATATA”- Gruppo folk Sicilia - Banda Circo Samba –BRASILEEEEEE - Banda Street Band.



Intanto questa sera, con inizio alle ore 21,00, presso il Teatro Sybaris sarà di scena “Organtino”farsa di Cesare Quintana 1635 a cura della Compagnia Teatrale Aprustum- (FOTO Elmira Boosari)