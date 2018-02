Inserita in Politica il 10/02/2018 da Direttore Scegli Trapani ufficializza la quarta lista per le prossime ammnistrative si è tenuto, presso la sala Laurentina, un incontro tematico organizzato da Scegli Trapani dal titolo “Sport e infrastrutture sportive, quali risorse ed opportunità”.



Nel corso dello stesso, che ha visto relatori di livello quali il Sen. Vincenzo Garraffa, il Delegato Provinciale C.O.N.I. ed altri relatori di spicco, sono state trattate tematiche inerenti le strutture sportive ed il loro affidamento al privato per rilanciarle e servire un ulteriore servizio alla città che oggi gode di innumerevoli strutture ma inutilizzabili. Fra i temi trattati, quindi, l’affidamento a lungo termine dei beni pubblici alle società sportive, quale unico mezzo per consentire l’investimento dei privati ed il rilancio delle strutture a beneficio dei cittadini.



Durante la manifestazione, il referente di Scegli Trapani nell’ambito dello Sport il prof. Oscar Tipa, ha ufficializzato la volontà di alcuni dei presenti di definire una ulteriore lista, Scegli Trapani Sport, a sostegno dell’intero progetto Scegli Trapani guidato dall’avv. Salvo D’Angelo portando così a quattro le liste.



“Con la lista Sport - afferma Oscar Tipa - abbiamo deciso, noi sportivi, di metterci la faccia e le nostre esperienze affinché il nuovo Progetto amministrativo contenga le priorità e le possibilità di sviluppo determinate dal mondo sportivo”.





“Con la lista Sport - afferma D’Angelo - si concretizza ulteriormente l’impegno di molti cittadini disposti a scendere in campo con le loro idee e con un programma scritto da tutti. Č evidente quindi, continua D’Angelo, che in città c’è voglia di riscatto”.