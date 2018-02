Inserita in Tempo libero il 10/02/2018 da Direttore Domenica 11 p.v. alle ore 10,30 CARNEVALE al Museo Pepoli, con sfilata e animazioni. Il Museo Pepoli per una mattinata si trasformerà in un luogo fantastico, ispirato al Carnevale, animato da principesse, dame, banditori, maghi… e tanto altro ancora con straordinarie sorprese!



GRAN RICEVIMENTO A CORTE dei bambini dai quattro anni in sù con abiti ispirati a personaggi della storia, della letteratura, dell’arte, della mitologia e della fiaba.



L’iniziativa è promossa dall’ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PEPOLI e dal KIWANIS CLUB Trapani- Saturno



Per l’occasione saranno esposte delle statuine in porcellana (sec. XVIII), con caratteristici abiti e acconciature settecenteschi.