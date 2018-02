Inserita in Politica il 09/02/2018 da Direttore Peppe Bologna, candidato sindaco di Trapani, incontra l´On. Pellegrino sul futuro dello scalo di Birgi Il futuro dello scalo di Birgi è stato il tema al centro dell’incontro tra il candidato sindaco di Trapani, Peppe Bologna, e l’on. Stefano Pellegrino, presidente della commissione affari istituzionali all’Ars. Aprire l’aeroporto anche ad altre compagnie in grado di svolgere il servizio, senza contributo ed a prezzi concorrenziali, è stata una delle linee guida emersa dal dibattito per tentare di salvare la stagione estiva ormai alle porte, alla luce dello stop al bando di Airgest, dopo che il Tar ha accolto il ricorso della compagnia Alitalia.



Riguardo all’eventuale concessione di slot, il candidato sindaco ha fatto sapere che da interlocuzioni ufficiose con i vertici di Enac è stata confermata la disponibilità ad accelerare l’autorizzazione di nuove tratte.