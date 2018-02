Inserita in Sport il 09/02/2018 da Direttore Omologato il risultato Bianco Arancio Petrosino - Real Unione 2-1 Dal Comunicato Ufficiale N° 33 del 08/02/2018 emesso dalla LND Trapani in serata,

è emerso che il risultato maturato nei primi 81´ di gioco domenica scorsa nella gara

interna col Real Unione valida per il 10° (3° del girone di ritorno) del campionato

provinciale di Terza Categoria Sicilia girone Trapani 2017/18 è stato omologato come

risultato finale.

Pertanto confermato il 2-1 in favore del Bianco Arancio. I giallorossi torneranno in

campo domenica 25 febbraio andando in scena in trasferta sul campo dell´Aics

Montevago per l´11° giornata (4° di ritorno).