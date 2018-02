Inserita in Salute il 09/02/2018 da Direttore VERIFICA DELL’ASP SU DITTA PER ALCUNI CASI DI SOSPETTA TOSSINFEZIONE ALIMENTARE - 2 Ieri è arrivata la segnalazione da parte del sindaco di Buseto Palizzolo al dipartimento Prevenzione dell’ASP, su un imprecisato numero di alunni del locale istituto comprensivo affetti da sospetta tossinfezione alimentare e quindi il Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN) questo pomeriggio farà un´ispezione alla ditta per i campionamenti anche per questo caso.



Al momento comunque al reparto di pediatria dell’ospedale S. Antonio Abate non vi sono ricoverati bambini con tale patologia, ma solo per forme influenzali virali..



Provvedimenti del dipartimento potranno eventualmente essere attivati appena avuti i riscontri dal laboratorio d´igiene pubblica dell’ASP, che saranno inviati anche all’autorità giudiziaria