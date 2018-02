Inserita in Salute il 07/02/2018 da Direttore L’OSPEDALE DI MAZARA DEL VALLO NON E’ ALLAGATO, NE TANTOMENO LE SALE OPERATORIE La direzione sanitaria dell’ospedale Abele Ajello smentisce la notizia riportata da un organo di stampa secondo cui “all´ospedale di Mazara alcune aree sarebbero allagate” e che “ci sarebbe una sala operatoria allagata”.



A causa del forte rovescio temporalesco abbattutosi sulla città, dell’acqua è decantata nel seminterrato che si trova sotto il livello stradale, ma in ogni caso in una stanza che non prevede accesso al pubblico. Nessun’altra area è stata interessata da presenza di acqua piovana. Le sale operatorie sono regolarmente attive.



Per quanto riguarda infine “le scale rese scivolose”, lo possono essere sono come ogni altra scala utilizzata da utenti che vi accedono provenendo dall’esterno mentre piove a dirotto.