Inserita in Cultura il 07/02/2018 da Direttore Il Dragaggio del Porto Canale al Liceo Scientifico di Mazara del Vallo, nell´ambito del progetto di monitoraggio civico Si è svolto stamattina l’evento organizzato dai ragazzi della VD del Liceo Scientifico G.G.Adria - G.P.Ballatore nell’ambito del progetto di monitoraggio civico promosso dal Miur in collaborazione con Europe Direct Trapani.



L’evento si inserisce nell’ambito della settimana aperta per la partecipazione attiva del cittadino alle problematiche del territorio e ha come oggetto il Dragaggio del Fiume Mazaro, scelto dagli alunni dell’istituto quale progetto per meglio esplicare i contenuto dell’Open Coesione per un miglior utilizzo delle risorse.



Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini, gli autori del progetto hanno rappresentato agli partecipanti, attraverso delle slides, quello che è il percorso che hanno intrapreso, i dati che hanno raccolto, le finalità che si sono poste al motto M’Arrabbio, storpiando il termine MARROBBIO che è il particolare moto ondoso del fiume che risale la corrente e non pochi problemi ha creato alla Città di Mazara del Vallo.



Le slides di presentazione del progetto terminavano con la frase ‘La Pulizia del Porto è la Vita della Città’. Questa è la strada, questo è l’obiettivo e allora avanti, sempre più marrabbiati.



Dopo la presentazione degli alunni il vice Sindaco, Silvano Bonanno, presente all’evento su espressa delega del Sindaco Cristaldi, impossibilitato a partecipare, ha fatto la cronistoria del progetto e di tutti i farraginosi passaggi burocratici che ci sono stati e che ancora separano la Città dal poter avere la pulizia del Fiume, rassicurando i presenti sul fatto che il dragaggio del porto canale sarà effettuato e ribadendo quanto detto alcuni giorni addietro dopo l’incontro con il Commissario Regionale per il Rischio Idrogeologico, dott. Croce. Dopo Bonanno è intervenuto il dott. Sergio Ragonese, ricercatore del CNR, il quale ha approfondito l’aspetto scientifico del progetto parlando, dello stato del porto canale e dei fanghi che dovrebbero essere depositati nell’area di colmata. Infine è intervenuto, su delega del presidente del distretto della Pesca, Giovanni Tumbiolo, l’addetto stampa del Distretto Francesco Mezzapelle, che ha incentrato l’intervento sulle problematiche economico-imprenditoriali che il mancato dragaggio del porto comporta per tutta la filiera ittica. Ha moderato i lavori la prof.ssa Daniela Cavasino, tutor del progetto. Durante l’incontro si è inoltre prospettata la possibilità della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune e il Liceo per la promozione di una sezione Open Data all’interno del portale istituzionale del Comune di Mazara del Vallo.