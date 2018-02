Inserita in Politica il 05/02/2018 da Direttore TRAPANI, PEPPE BOLOGNA INCONTRA IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA MARMO "Riaffermare il ruolo di Trapani all´interno dell´Autorità portuale di sistema della Sicilia occidentale per dare nuovo impulso all´economia dell´intera provincia". Lo ha detto il candidato sindaco di Trapani, Peppe Bologna, incontrando ieri il presidente provinciale di Confindustria Marmo, Vito Pellegrino. Nel corso dell´incontro, sono emerse alcune problematiche relative al trasporto, via mare, del marmo estratto a Custonaci, secondo bacino marmifero d´Italia, determinate dall´impossibilità di ingresso a Trapani delle navi di elevato pescaggio a causa del fondale troppo basso. Per raggiungere i paesi arabi, dove la maggior parte del prodotto lapideo viene commercializzato, gli imprenditori sono costretti prima ad imbarcarlo su piccole navi fiber per raggiungere porti, come Gioia Tauro, Cagliari o Malta, dove viene trasbordato su imbarcazioni di grossa stazza alla volta dei luoghi di destinazione, con un aggravio dei costi pari al doppio.



"Il porto di Trapani- ha sottolineato Bologna- ha una valenza strategica ed economica fondamentale per l´intera provincia. Per questo motivo, il Comune capoluogo è determinante, fungendo anche da guida per tutti gli altri Comuni, per stimolare la risoluzione di questioni impellenti. Una di queste è indubbiamente quella relativa agli interventi di dragaggio del bacino portuale, fermi da anni, per dare nuovo slancio sia al traffico merci, contribuendo alla crescita dell´occupazione, diretta o attraverso l´indotto, sia a quello crocieristico. Attività che, come per l´aeroporto, non possono tuttavia prescindere da una sinergia con Palermo".