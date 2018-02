Inserita in Politica il 05/02/2018 da Direttore Manifestazione politica di Forza Italia, Scilla: “Importante l’asse Palermo Roma per un Paese che conti di più in Europa” Entrata nel vivo la campagna elettorale di Forza Italia in vista delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo giorno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.



Ieri pomeriggio a Mazara del Vallo Toni Scilla, candidato al Senato della Repubblica (collegio uninominale – Marsala), ha presentato ai suoi sostenitori e simpatizzanti Francesca Intorcia, candidata alla Camera dei deputati (collegio uninominale – Mazara del Vallo), Vincenzo Giambrone, candidato al Senato della Repubblica (collegio uninominale – Agrigento)



Andrea Mineo, candidato alla Camera dei deputati – (collegio plurinominale 3 – circoscrizione Sicilia 1).



L’incontro parecchio partecipato ha permesso di analizzare la situazione politica nazionale e regionale e di tracciare un percorso utile all’intero Paese per riprendere le redini di una economia forte in grado di ridare ad ogni singolo cittadino maggiore sicurezza e dignità.



“In questo preciso momento storico abbiamo una grande responsabilità che è quella di individuare e sostenere la forza politica in grado di creare un solido asse Palermo – Roma per permettere all’intera nazione di contare di più nel contesto europeo”, ha dichiarato Scilla.



“Forza Italia e l’intera coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia – ha aggiunto Scilla – è il progetto vincente. I punti principali del programma condiviso riguardano l’abbassamento delle tasse, una Europa meno burocrate e più vicina alle esigenze del cittadino e una maggiore attenzione alla sicurezza”.