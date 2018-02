Inserita in Sport il 03/02/2018 da Direttore E´ stata presentata la partita contro la Virtus Roma, valida per la diciannovesima giornata della Serie A2 Si è svolta questa mattina, con inizio alle ore 12.00, presso la sala stampa Cacco Benvenuti del Pala Conad, la conferenza stampa pre-gara della Lighthouse Trapani. E´ stata presentata la partita contro la Virtus Roma, valida per la diciannovesima giornata della Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Ha risposto alle domande dei giornalisti presenti il general manager della Pallacanestro Trapani Nicolò Basciano.



Nicolò Basciano: “Sono voluto intervenire a questa conferenza non per levare parola a staff e giocatori ma soltanto per provare a dare un segnale alla squadra. In settimana ho visto un gruppo che ha avuto voglia di rimettersi in gioco affrontando gli allenamenti con la giusta concentrazione ed attenzione. La partita di domani sarà diversa rispetto a quella dell’andata dove, purtroppo, abbiamo perso di un punto; sarà difficile da prevedere e preparare sul piano tattico perché la Virtus ha cambiato pelle col mercato ma molto dipenderà da noi: se riusciremo a tenere alta l’attenzione potremo fare bene. Pe superare questi momenti difficili bisogna restare uniti, fuori e dentro il campo, senza cercare colpevoli ma soltanto soluzioni per affrontare i problemi e lasciarseli alle spalle. Lo sfogo del coach dopo la partita di Siena è stato fatto per dare una scossa a tutti gli esterni che in quella partita avevano prodotto molto poco ma l’atteggiamento dei ragazzi in settimana ci lascia ben sperare. I ragazzi non hanno bisogno di essere tenuti sulle spine, tutti sanno che non hanno il posto garantito e non è un segreto che stiamo osservando cosa avviene sul mercato ma, obiettivamente, molte squadre stanno facendo scambi tra di loro; noi restiamo alla finestra ma abbiamo la convinzione che possiamo uscire da questo momento con le nostre forze”.





ROMA VS TRAPANI: IL PREGARA



Rifinitura al Pala CONAD per la prima squadra, in vista della partita di domenica 4 febbraio contro la Virtus Roma. Gara valida per la 19^ giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest.



I CONVOCATI:

Brandon Jefferson, Andrea Renzi, Filippo Testa, Marco Mollura, Davide Fontana, Stefano Bossi, Nenad Simic, Gabriele Ganeto, Stefano Spizzichini, Kenneth Viglianisi, Jesse Perry.



Arbitri: GAGLIARDI GIANLUCA di ANAGNI (FR); RUDELLAT MARCO di NUORO (NU); BARTOLOMEO ANTONIO di CELLINO SAN MARCO (BR).



Note: Roster al completo per la Pallacanestro Trapani. Massimo Chessa e Demian Filloy sono ex di turno. Il nostro assistant coach Daniele parente è il fratello di Davide, nuovo giocatore della Virtus Roma.



Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Radio Cuore Trapani (89.6-89-9 Mhz) e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30. Altra differita su tele8 (provincia Trapani e Palermo, canale 190 digitale terrestre) il mercoledì alle 15.30 ed alle 21.30