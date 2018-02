Inserita in Politica il 03/02/2018 da Direttore Servizio di prevenzione controllo disposto dalla Questura Nella giornata di venerdì 02 febbraio u.s, la Polizia di Stato è stata impegnata in un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Questore di Trapani, Dott. Maurizio Agricola, finalizzato alla prevenzione e repressione dei fenomeni delittuosi e dell’illegalità in genere.



Il dispositivo di sicurezza ha avuto come obiettivo principale la zona del Centro Storico di Marsala, comprendente gli assi cittadini di Via Garibaldi, Porta Mazara, Porta Nuova, via XI Maggio, via Roma e P.zza della Repubblica ove, specie nelle ore serali e notturne, si regista un maggiore afflusso di persone, prevalentemente giovani, che affollano i locali ivi presenti.



Oltre a personale del Commissariato di P.S. di Marsala, presente in abiti borghesi, sono stati impiegati anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, che già dalle ore 19:00 e per tutta la serata hanno proceduto all’identificazione e al controllo di 144 persone e 47 veicoli, nell’ambito di pattugliamenti appiedati e di posti di controllo dislocati nei principali assi viari del centro città.