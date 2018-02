Inserita in Sport il 03/02/2018 da Direttore Il Mazara in vista della trasferta di domenica 3 febbraio a Cammarata contro il Kamarat di mister Maggio. Seduta di rifinitura per il Mazara in vista della trasferta di domenica 3 febbraio a Cammarata contro il Kamarat di mister Maggio. Inizio gara ore 15,00. A fine allenamento mister Massimiliano Mazzara ha diramato la lista dei convocati. Per domenica saranno assenti lo squalificato Cortese, appiedato dal giudice sportivo per una gara e il giovane Giampaolo Giacalone alle prese con un attacco febbrile. Il portiere Keita accusa un problema muscolare. Disponibile il neo tesserato Selvaggio. In rosa prima convocazione per il giovane difensore Francesco Messina, classe 2000. Questi i 20 giocatori convocati:



PORTIERI: Dolenti, Keita, Basiricò;



DIFENSORI: Puglisi, Russello, Di Mercurio, Baiata, Ciancimino, Messina, Grippi, Sammartano;



CENTROCAMPISITI: Calicetto, Cantavenera, Accetta, Sciara;



ATTACCANTI: Selvaggio, Rosella, Maltese, Gomez, Di Simone.



(Nella foto: L´allenatore canarino Massimiliano Mazzara)



Ufficio Stampa e Comunicazione



Mazara calcio – Piero Campisi