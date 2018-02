Inserita in Cultura il 02/02/2018 da Direttore Arriva il “Carnival Party” a Custonaci, la manifestazione che colorerà il centro della città Arriva il “Carnival Party” a Custonaci, la manifestazione che colorerà il centro della città tra coriandoli, stelle filanti, maschere, balli, giochi e musica.



Giovedì 8 febbraio in piazza Municipio, la parola d´ordine sarà divertimento per tutti.



Dalle ore 15.30 alle ore 17.00, partirà una sfilata in maschera per i più piccoli per le vie del centro storico e sarà premiato il travestimento più bello, più simpatico, più giovane, più originale.



Alle ore 22.00 piazza Municipio si trasformerà in una discoteca open air con i Dj Tore Cusenza Beck´s e Vito Buffa.







«Sarà un Carnevale semplice alla portata di tutti - ha detto l´assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Custonaci, Silvia Campo – abbiamo cercato, grazie alla collaborazione di Cornino Events, della Proloco di Custonaci e dell’Associazione “Liberi Ragazzi”, di fare un evento che raccolga emozioni e tanta gioia. Un momento di aggregazione e di grande animazione del centro, dedicata non solo ai bambini, ma anche ai ragazzi».







«E´ una iniziativa che permette a tutti di partecipare e divertirsi. Basta una maschera, quindi invitiamo tutti a condividere questo momento di divertimento, sperando nella clemenza del meteo», continua il sindaco Giuseppe Bica.