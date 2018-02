Inserita in Politica il 01/02/2018 da Direttore TRAPANI, PEPPE BOLOGNA INCONTRA IL PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA La valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli locali è stato il tema al centro dell段ncontro tra il candidato sindaco di Trapani, Peppe Bologna, ed il presidente provinciale di Confagricoltura Trapani, nonché vice presidente nazionale di Agriturist, Fabio Bertolazzi. Dall段ncremento dei mercati del contadino, alla realizzazione di vetrine espositive nei locali di ristorazione; Bologna ha evidenziato l段mportanza di far conoscere ai turisti che visitano la città le produzioni tipiche del territorio incentivando il consumo di piatti con prodotti di stagione mediante menù ad hoc. Sottolineata inoltre la necessità di stimolare la partecipazione a fiere internazionali e la pianificazione di incontri B2B dove invitare giornalisti di settore.







Nel corso dell段ncontro, si è parlato inoltre delle iniziative che potrebbe porre in essere il Comune per incentivare i produttori agricoli e gli imprenditori del settore turistico a richiedere la certificazione Ecolabel. Il marchio, riconosciuto dall´Unione Europea, attesta la qualità ecologica di beni e servizi prodotti sotto l´osservanza di un rigoroso disciplinare che comprende i 4 principali aspetti della tutela dell´ambiente: la riduzione dei rifiuti indifferenziati, l´abbattimento dei consumi energetici, l´abbattimento delle emissioni di co2 e la riduzione dei consumi idrici.