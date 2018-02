Inserita in Cultura il 01/02/2018 da Direttore Proiezione film Lamerica presso Polo Universitario di Trapani - sportello Antiviolenza Trapani – il 2 febbraio 2017 ore 9.00, presso l´Aula Magna del Polo Universitario di Trapani, gli alunni delle scuole I.S. “Fardella e Ximenes”, I.S. "L. Da Vinci - M. Torre", I.T.E. "S.Calvino – G.Amico" e IPSIA “Monteleone”, IPSEOA "I. e V. Florio" di Erice,

I.S.”R.Salvo”, I.C. “Bassi-Catalano”, I. C. "E. Pertini", I. C. "G. Pagoto", I.C. " Mazzini-Castronovo", avranno l´opportunità di vedere il film "Lamerica", film del

1994 diretto da Gianni Amelio.ù



La proiezione del film rientra nelle attività programmate in seno al progetto "La tratta degli esseri umani: il valore della vita e della libertà" dell´Associazione Diritti Umani Contro Tutte le Violenze.

Al termine della proiezione interverranno la Psicoterapeuta Silvia Scuderi e la Criminologa Chiara Lombardo che avvieranno un dibattito con i giovani presenti in aula.



Interverranno il Presidente Polo Territoriale dell’Università di Trapani Ignazio Giacona e la Presidente dell´Associazione Co.Tu.le Vi. Aurora Ranno.