Inserita in Cultura il 01/02/2018 da Direttore MARSALA. GLI APPUNTAMENTI A TEATRO IN QUESTO MESE Doppio appuntamento, a Febbraio, con la Stagione teatrale promossa dal Comune di Marsala, con il palcoscenico dell´Impero che vedrà protagonisti due artisti di rilievo nazionale.



Il primo spettacolo è quello del 15, con Enzo Iacchetti che presenta “Libera Nos Domine”. Il noto conduttore e attore è solo in scena, prigioniero dell’attualità e desideroso di liberarsi dai dubbi che lo affliggono su progresso, amore, religione, immigrazione. Ironia e provocazione, facendo ridere ma soprattutto emozionare.



Il 25 febbraio, poi, il concerto di Sergio Cammariere. Ha pubblicato diversi album (per tutti “Dalla pace del mare lontano”), è autore di colonne sonore per il cinema e collabora anche con il teatro. Generoso concertista, la sua sensibile versatilità ne fa un artista a tutto tondo, che spazia dalla musica classica al jazz, ai ritmi sudamericani.





Altri appuntamenti a Teatro nel mese di Febbraio:



4



- Teatro Comunale (ore 17,30) NON E´ VERO MA CI CREDO, commedia brillante



- Teatro Impero (ore 18) IL VESTITO NUOVO DELL´IMPERATORE, a cura del TAM





9



- Teatro Comunale (ore 21,15) ANOPTO, “Memorie di un Clown”





18



- Teatro Impero (ore 18) MASTERCOST, “Lo spettacolo è Servito”